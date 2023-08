A San Giacomo il primo punto vendita esclusivo Iliad Space

Iliad si distingue per la trasparenza della proposta. La sua offerta è senza rimodulazioni, senza vincoli e senza costi nascosti, e soprattutto sono ora sempre più a portata di mano.

Iliad hanno annunciato la sua nuova offerta mobile FLASH 180. Fino al 14 settembre gli utenti potranno sottoscrivere l’offerta comprensiva di 180 GB in 4G/4G+ e 5G[1] per navigare senza pensieri, chiamate ed SMS illimitati a 9,99€ al mese.

L’offerta FLASH 180 racconta una delle promesse che hanno reso l’operatore l’alfiere della trasparenza nel settore delle telecomunicazioni: il “PER SEMPRE“.

il prezzo delle offerte che gli utenti sottoscrivono con Iliad non subirà mai variazioni con il passare del tempo.

Le offerte Iliad sono comunque diversificate: per gli utenti sarà possibile attivare una nuova SIM scegliendo tra le vantaggiose offerte mobile iliad come la GIGA 100 con 100GB, minuti ed SMS illimitati a 7,99€, DATI 300 con 300GB a 13,99€ per chi ha bisogno di sola connessione internet e l’offerta VOCE, che include minuti ed SMS illimitati e 40MB per la connessione a 4,99€ al mese. Inoltre, una volta attivata la propria offerta mobile, i punti vendita Iliad Space rimarranno come punto di riferimento per gli utenti iliad che avranno la possibilità di ricaricare la propria SIM nel negozio più vicino oppure di richiedere un cambio offerta. (pubbliredazionale).