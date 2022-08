A San Giacomo lavori in corso, i residenti ripuliscono un’altra scalinata

Gela. Prosegue l’attività del comitato di quartiere “San Giacomo”. I residenti infatti da mesi hanno avviato una serie di interventi per la pulizia di strade e il ripristino di spazi lasciati all’abbandono. Sterpaglie, rifiuti, verde incolto, sono ancora una costante in tante zone della città e a San Giacomo i residenti hanno scelto di non attendere l’amministrazione comunale. Quando le istituzioni non intervengono, sono i cittadini che si danno da fare. E’ successo anche per la scalinata di via Bassi e via Amilcare. E’ stata rimessa a nuovo, come dimostrano le immagini. Non ci ha pensato l’ente comunale, ma sono stati i residenti a scendere in strada, come hanno già fatto.