A Sanremo “due spicchi” del gusto con Cacciuolo e Vitale

Gela. C’è anche Daniele Cacciuolo tra i migliori pizzaioli d’Italia selezionati dalla fedelissima giuria di Casa Sanremo: l’evento base del più famoso Festival della Canzone Italiana. Nella città dei fiori ha conquistato un ruolo anche l’azienda gelese “Oro di Napoli” che con il suo responsabile Decio Vitale si occuperà della fornitura di prodotti caseari tipici napoletani di qualità. Daniele Cacciuolo, che per le sue pizze d’autore ha appena messo in cassa il secondo spicchio della guida gambero rosso, darà sfogo alla sua creatività per elaborare un’originale e perfetta combinazione degli ingredienti messi a sua disposizione per la preparazione delle pizze. “Ricevere la telefonata direttamente dall’organizzatore è stata un’emozione indescrivibile – racconta il titolare della pizzeria Bella Napoli, Daniele Cacciuolo – Non capita tutti i giorni poter immaginare di preparare delle pizze per i cantanti di Sanremo. È come sognare ad occhio aperti – esclama – Sarà una grandissima opportunità e sono davvero orgoglioso di poter portare lustro ad una città che merita tanto nonostante sia spesso sottovalutata”.