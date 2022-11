A scuola contro le droghe, gli agenti della municipale in un progetto con gli studenti

“I dati, purtroppo, ci dicono che i giovani fanno un notevole uso di droghe, con tutte le drammatiche conseguenze del caso. Da qui l’esigenza di intervenire e di seminare, per arrivare a quei piccoli numeri che però sono capaci di fare la differenza. La Polizia Municipale, grazie a questo progetto finanziato con fondi del Ministero degli Interni, parlerà coi nostri ragazzi e proietterà anche dei video, per informare e far capire che non si deve in alcun modo gettare via la propria vita. Il riferimento, in particolare, è ai recenti i fatti di cronaca che hanno visto protagonisti dei giovani, i quali, sotto gli effetti di sostanze stupefacenti, sono stati artefici di incidenti stradali, anche mortali. Ecco, quindi, l’esigenza di promuovere, di contro, la cultura della vita”, ha spiegato l’assessore Giuseppe Licata.