“A settembre prescrizioni esecutive prg”, in commissione: “Incarichi per piani attuativi”

Gela. A settembre dovrebbe completarsi l’iter delle prescrizioni esecutive al nuovo piano regolatore generale, che in questo modo lo renderanno pienamente operativo in diverse aree della città. L’assessore Ivan Liardi l’ha spiegato ai componenti della commissione consiliare urbanistica, che l’hanno sentito in audizione, insieme ai dirigenti e tecnici del settore. “E’ stato affidato l’incarico allo studio Urbani – dice il presidente della commissione Giuseppe Morselli – verranno trasmesse a settembre, in forma cartografica, e così la normativa sarà completa in diverse zone della città”. Nel corso dell’incontro, è stato toccato il punto dei piani attuativi, altro passo necessario per rendere pienamente attivo il piano regolatore, la cui procedura è stata sbloccata dalla precedente amministrazione comunale.