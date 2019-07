A SILVERSTONE BOTTAS SOFFIA LA POLE A HAMILTON, TERZO LECLERC

SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Valtteri Bottas rovina la festa a Lewis Hamilton che dopo quattro pole position di fila a Silverstone, si vede battere dal compagno di team per 6 millesimi. Il finlandese, infatti, fa segnare il miglior tempo nel suo primo tentativo con 1’25″093, mentre il campione del mondo e leader del Mondiale piloti, nel suo secondo run si ferma a 1’25″099. Ad aprire la seconda fila la Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco, più veloce sia nella FP3 che in Q1 e Q2, per due terzi della pista è sotto il tempo di Bottas, ma al traguardo è più lento di 79 millesimi. Al suo fianco scatterà Max Verstappen con la Red Bull, a 183 millesimi dalla pole. Più distanziati gli altri, con Pierre Gasly ad aprire la terza fila con l’altra Red Bull, ma a mezzo secondo da Bottas. A quasi sette l’altra SF-90 di Sebastian Vettel. Indietro la Renault di Daniel Ricciardo che scatterà dalla quarta fila con il settimo tempo. Al suo fianco il sempre più sorprendente Lando Norris. In quinta fila Alexander Albon con la Toro Rosso e Nico Hulkenberg con l’altra Renault. Da segnalare una diversa strategia per la gara, con le due Ferrari che scatteranno con le gomme soft, mentre le Mercedes monteranno le medie.

(ITALPRESS).