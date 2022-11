A Tenutella una vasta area usata per smaltire inerti, “aziende devono bonificarla”

Gela. Un’area di circa seimila metri quadrati era utilizzata per smaltire inerti e resti di cantieri edili. Un mese fa, i finanzieri del nucleo operativo sono arrivati in contrada Tenutella, dove avveniva quello che è ritenuto uno smaltimento illecito di rifiuti speciali. Sono state effettuate attività di analisi dei suoli, affidate ad Arpa, che hanno comunque escluso la contaminazione. Pare che si stata accertata un’attività di riempimento del terreno per smaltire i rifiuti speciali, che invece non finivano in siti autorizzati. La guardia di finanza ha inoltrato una segnalazione alla procura. Ci sarebbero attività di indagine in corso.