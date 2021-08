A Timpazzo rifiuti da Ispica, Regione autorizza: “Venticinque tonnellate per il Tmb”

Gela. Ad ottobre, scade il contratto che attualmente lega la “Impianti Srr”, che gestisce la piattaforma integrata di Timpazzo, alla società “Sicula Trasporti”, autorizzata a conferire fino a duecento tonnellate di rifiuti al giorno. Una situazione emergenziale, scattata con il totale ridimensionamento del sito privato di Lentini, che ha portato la Regione a far fronte attraverso la piattaforma locale, con tutte le polemiche del caso. In questi giorni, a Timpazzo arriveranno però anche altri rifiuti. I funzionari del dipartimento regionale acqua e rifiuti hanno appena autorizzato il conferimento di venticinque tonnellate di secco non differenziato, che arriverà dal Comune di Ispica, che fa parte della Srr Ragusa Provincia. I rappresentanti istituzionali dell’ente ragusano hanno chiesto la disponibilità del Tmb di Timpazzo, visto che il sistema nel quale conferiscono normalmente, a Ragusa, in questo periodo estivo non riesce a dar seguito ad una maggiore portata. I tecnici regionali hanno autorizzato, purchè si rispetti il quantitativo previsto, quindi di venticinque tonnellate.