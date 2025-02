“Ciarlatana a una donna, mai”, Donegani: “Di Stefano ha perso il finanziamento e l’educazione”

Gela. Il taglio del fondo da tre milioni e mezzo di euro per il progetto di efficientamento dell’illuminazione pubblica della zona nord della città, del quale abbiamo riferito ieri, continua a essere al centro di un continuo botta e risposta tra il sindaco Di Stefano e le opposizioni fuori dal consiglio. In giornata, il primo cittadino, senza mezze misure, ha definito “ciarlatani politici” i due dirigenti di Forza Italia, Cirignotta e Gnoffo, che ieri, a testa bassa, hanno contestato il suo operato da assessore, ritenendolo responsabile della perdita del finanziamento. Il progetto non è mai arrivato alla gara d’appalto e in quella fase l’attuale primo cittadino era l’assessore di riferimento per i programmi di finanziamento, compreso “Agenda urbana”. Nella stessa amministrazione c’era la forzista Gnoffo. Fuori da Palazzo di Città, il leader di “PeR” Miguel Donegani risponde a Di Stefano, a sua volta con un video, bissando quello odierno del sindaco. “Ti invito, sindaco, a non perdere l’educazione che deve sempre caratterizzare un ruolo istituzionale – ha detto Donegani – hai definito una donna, ciarlatana. Una mamma, una professionista. Questo non si fa. Sei troppo occupato a gestire le alchimie politiche dei partiti”. Per Donegani, indipendentemente dalle spiegazioni fornite da Di Stefano, “i tre milioni e mezzo di euro non ci sono più”. Il capo dell’amministrazione, in un suo video postato sui social, ha sottolineato che saranno comunque coperti con una nuova linea, quella dei fondi Poc.