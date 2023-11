A Villa Serena a Palermo fino a fine anno Tac in convenzione

PALERMO (ITALPRESS) – In Casa di cura “Villa Serena” è possibile eseguire la TAC senza e con mezzo di contrasto in convenzione e con tempi di attesa brevissimi in un ambiente confortevole e protetto. L’esame ha un ruolo fondamentale per la diagnosi e la valutazione delle diverse patologie. In questo periodo, non è facile eseguire indagini diagnostiche in convenzione col Servizio sanitario regionale. Fino alla fine dell’anno a Villa Serena è possibile effettuare questo tipo di accertamenti in convenzione insieme alle altre indagini radiologiche, cardiologiche e di laboratorio. Il Servizio di Radiodiagnostica per immagini, diretto dal dottor Manfredi Agnese, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14. Per prenotare una visita o un esame rivolgersi al CUP, telefonando allo 091 6985751/752, inviando un messaggio whatsapp al numero 345 7730443 o una mail a [email protected]. Per altre informazioni visitare il sito www.casadicuraserena.it.

Foto: ufficio stampa Villa Serena

(ITALPRESS).