A Vittoria torna la paura, seconda sparatoria in 48 ore

Vittoria. Due fatti criminosi in due giorni. Vittoria sembra essere tornata nel buio. Domenica sera il ferimento del 39enne pregiudicato Francesco Lo Monaco in via Rosolino Pilo. Ieri sera, intorno alle 22.30, in via Brescia, qualcuno ha sparato contro il portone di un garage. Le indagini sono condotte dalla Polizia. Apparentemente i due episodi non sono collegati ma sia il sindaco Francesco Aiello che le forze dell’ordine sono molto preoccupati.

Intanto stanno continuano le indagini sulla sparatoria di domenica sera. Non ci sono testimoni dell’accaduto ma emergono diversi particolari sia sulla vittima che su ciò che è avvenuto subito dopo la sparatoria.