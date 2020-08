A volto scoperto in un market del centro, individuato rapinatore ventunenne: denunciato

Gela. E’ stato individuato a distanza di due giorni dal colpo messo a segno in un market di via XXIV maggio, a ridosso del centro storico. E’ un ventunenne che ha colpito, portando via il registratore di cassa, poi ritrovato dai poliziotti a poca distanza. Non è chiaro l’ammontare del “bottino”. Il ventunenne avrebbe agito a volto scoperto, strattonando una parente della titolare, che aveva cercato di bloccarlo.