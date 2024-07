A1 Milano-Napoli, inaugurata nuova area di servizio San Martino Est

ROMA (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata questa mattina, alla presenza di Sergio Castelli, Amministratore Delegato di Areas/My Chef, e Massimo Iossa, Direttore Aree di servizio di Autostrade per l’Italia, il nuovo locale ristoro dell’Area di Servizio San Martino Est, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Parma e Terre di Canossa, dopo un restyling durato 6 mesi per un look più attuale e una funzionalità accresciuta, permettendo all’AdS di diventare ancora più attrattiva ed in grado di cogliere i nuovi trend di consumo dei Clienti autostradali.Il progetto, curato dal gruppo Areas/MyChef, leader nella ristorazione travel, ha visto in primis il recupero del building esistente migliorandone le prestazioni energetiche, e il rinnovo dei format con nuove formule di ristorazione più vicine alle esigenze dei viaggiatori, la cui sosta in autostrada richiede tempi di servizio veloci e un ottimo livello qualitativo dell’offerta food. L’ampliamento dei locali dell’ADS, di ben 550 mq, per arrivare a un totale di 1420 mq, conta diversi corner e modalità di ristorazione con un design accattivante, moderno e con soluzioni ecosostenibili. Il nuovo locale, infatti, dispone di pannelli fotovoltaici e di una centrale termica per refrigerazione alimentata a CO2, che limita l’emissione di gas con effetto serra, oltre a contribuire a un notevole risparmio energetico.”Siamo molto orgogliosi – ha dichiarato Sergio Castelli, AD di Areas/My Chef – del nuovo punto di ristoro di San Martino est, nel quale abbiamo sperimentato alcuni dei nuovi format messi a punto dalla nostra società all’interno di altri canali del viaggio. L’apprezzamento dei clienti è per noi motivo di grande soddisfazione. La nuova area, anche nel building e nelle sue dimensioni, si presenta in una veste completamente rinnovata, con una maggiore fruibilità degli spazi, così da dare ai viaggiatori una sosta più confortevole”.”Le Aree di Servizio- ha dichiarato Massimo Iossa, Direttore Aree di Servizio di Autostrade per l’Italia – rappresentano il principale touch point con la clientela e per questo motivo abbiamo avviato un importante Piano di investimenti che progressivamente interesserà l’intera rete ASPI in un approccio customer centricity e nell’ottica di una mobilità sempre più sostenibile”. -foto ufficio stampa Autostrade per l’Italia-(ITALPRESS).