Abate decide la prima vittoria del Gela FC: 1-0 alla Parmonval

Gela. Dopo la bellezza di 12 giornate, il Gela FC trova per la prima volta in campionato la vittoria e muove la classifica. Il risultato finale contro la Parmonval è di 1-0. A siglare la rete decisiva per la vittoria il centravanti Simone Abate, che con un destro violentissimo non lascia scampo al portiere. Il Gela FC passa ora dall’ultima alla penultima posizione, con la speranza che questa vittoria possa aver ridato fiducia alla squadra di mister Pensabene, che ha creduto tanto nel valore della rosa e non si è arreso di fronte alle avversità. La prossima gara sarà in casa contro Favara, terzo in classifica.