Abbandonati dall’amministrazione a Manfria si fa “animazione fai da te”

Gela. Ancora una volta la zona balneare di Manfria è stata completamente esclusa dalla programmazione dell’estate gelese. Il ricco calendario di eventi che animano la città nel periodo estivo coinvolge diversi quartieri e zone del territorio gelese ,alcuni addirittura per più di un evento .I residenti di Manfria per far fronte a questa mancanza hanno deciso di organizzare in modo amatoriale dei giochi per allietare le domeniche dei bagnanti più piccoli, coinvolgendo così anche i genitori e il resto dei presenti in spiaggia attraverso balli e giochi d’acqua. Quest’anno i due organizzatori Giuseppe Passaniti e Marco Abbate sono stati supportati da alcuni sponsor, commercianti della città, che hanno contribuito nel sostenere le spese necessarie per le tre giornate poste in calendario.

La mancata animazione è però solo la punta dell’iceberg, a Manfria infatti sono tanti i servizi che mancano: l’assenza di una torre di controllo per la spiaggia e di un bagnino,la scarsa illuminazione, il parcheggio selvaggio nel fine settimana e la totale assenza di controlli da parte dei vigili urbani e delle forze dell’ordine ne sono un esempio.