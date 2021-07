Rifiuti pericolosi abbandonati, affidamento diretto per rimuoverli

Gela. Il nuovo servizio in house, affidato alla “Impianti Srr”, dovrebbe entrare a regime a settembre. In città, però, aumenta in maniera consistente la presenza di rifiuti solidi urbani, anche pericolosi. Il sindaco Lucio Greco e il dirigente del settore ambiente Grazia Cosentino hanno disposto un afidamento diretto, affidando la rimozione dei rifiuti pericolosi e non ad un’azienda gelese, la Getea srl. Per l’avvocato e il dirigente, l’abbandono dei rifiuti solidi urbani è diventato un vero allarme e così l’affidamento diretto viene giustificato per evitare “emergenze sanitarie o di igiene pubblica”. Nell’ordinanza, non si fa riferimento alla durata dell’affidamento né alle somme necessarie per coprire le attività di rimozione.