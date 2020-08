Abbandono rifiuti, non si ferma videosorveglianza: altre tre telecamere mobili

Gela. Nel tentativo di ridurre drasticamente l’abbandono incontrollato di rifiuti sul territorio, da tempo sono attive nove telecamere di un sistema di videosorveglianza mobile, gestite direttamente dal Comune. L’amministrazione del sindaco Lucio Greco, come già fece quella Messinese, punta su questa soluzione, che ha contribuito ad individuare centinaia di episodi, con l’emissione di pesanti sanzioni in denaro imposte ai trasgressori. E’ stato disposto, attraverso il settore polizia municipale, il rinnovo per il sistema di sim dati e per la copertura assicurativa delle telecamere. Poco meno di cinquemila euro serviranno a coprire la spesa (per quattro telecamere in “scadenza”), assicurando la continuità della videosorveglianza mobile. L’attività non verrà fermata e anzi verrà incrementata con altre tre telecamere, per un totale di dodici.