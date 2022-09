“Abbiamo lavorato e Schifani darà risposte”, Mancuso: “Maggioranza? FI è pilastro città”

Gela. “Il risultato? Me lo aspettavo perché abbiamo lavorato in maniera seria. Si può sbagliare, ma capita solo quando si lavora. Onestamente, non ho neanche analizzato i dati”. Ieri, il parlamentare Ars Michele Mancuso, rieletto con numeri più che di ferro, ha fatto tappa in città, al comitato elettorale. Ha voluto ringraziare tutti i sostenitori e non sono mancati gli esponenti del partito e anche qualche supporter “istituzionale”. C’erano pure i consiglieri Salvatore Incardona (che ha apertamente appoggiato Mancuso) e Giuseppe Morselli (capogruppo di Un’Altra Gela). “Il presidente Schifani è una figura assai autorevole e saprà dare risposte a questo territorio, che le merita”, ha aggiunto Mancuso. Il parlamentare Ars ormai da tempo è il fulcro della ricostruzione azzurra in città e non solo. Il gruppo consiliare (Rosario Trainito e Carlo Romano) e l’assessore del partito (Nadia Gnoffo) mantengono una linea diretta con lui. Fino ad oggi non ha mai mancato di assicurare appoggio politico al sindaco Lucio Greco.