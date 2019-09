Abitazione ripulita dai ladri, rubato oro: colpo anche in un’azienda della zona industriale

Gela. Ladri in azione, nelle ultime ore, in città. Un colpo è stato messo a segno all’interno di un’abitazione di via Abela. Chi ha agito, ha approfittato dell’assenza dei proprietari, portando via diversi monili in oro. I proprietari, al rientro, si sono accorti di quanto accaduto. Approfondimenti investigativi sono stati avviati dai poliziotti del commissariato.