Abusi sessuali su due colleghi, arrestato dipendente di un albergo nel Messinese

MESSINA (ITALPRESS) – In una struttura alberghiera avrebbe abusato sessualmente di due giovani colleghi. E’ quanto hanno accertato i Carabinieri della Compagnia di Taormina, che hanno arrestato un 38enne originario del nord Italia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale su richiesta della Procura di Messina. Il provvedimento è stato eseguito in Calabria, attuale luogo di lavoro dell’indagato ritenuto presunto autore del reato di violenza sessuale aggravata e continuata commessa nei confronti di due ragazzi maggiorenni.I fatti, che sarebbero avvenuti a Giardini Naxos nel giugno scorso, hanno dato luogo ad un’attività investigativa svolta dai Carabinieri e coordinata dalla Procura messinese, avviata a seguito delle denunce presentate dalle vittime. In particolare, i militari dell’Arma, sulla base delle dichiarazioni rese dai due ragazzi e da alcuni testimoni, sono riusciti a risalire alle dinamiche dei fatti ed acquisire elementi indiziari sul conto dell’indagato, che quando era dipendente di una struttura alberghiera a Giardini Naxos, in più occasioni avrebbe abusato sessualmente di due giovani colleghi.– foto ufficio stampa Carabinieri –(ITALPRESS).