Abusi su ospiti di un centro per disabili mentali, Scordio si difende: Biundo non parla

Gela. Ha rilasciato dichiarazioni spontanee e si è difeso su tutta la linea l’imprenditore cinquantenne Rocco Giovanni Scordio, vertice della struttura societaria che controlla il centro per disabili mentali, finito sotto indagine. Scordio è stato coinvolto nell’inchiesta “Bad Caregiver”. I pm della procura di Caltanissetta e i carabinieri hanno approfondito quanto sarebbe accaduto nella struttura di Serradifalco, con nove ospiti che avrebbero subito costanti violenze e abusi. Secondo gli inquirenti, sarebbero stati somministrati farmaci non autorizzati. L’imprenditore gelese ha parlato davanti al gip del tribunale nisseno, prendendo le distanze dalle accuse. E’ attualmente difeso dagli avvocati Tiziana Ragusa e Giovanni Bruscia. La misura degli arresti domiciliari è stata confermata, anche se con un cambio di domicilio, richiesto dalla difesa. Confermata la detenzione in carcere, invece, per il cinquantaquattrenne Vincenzo Biundo. Sull’operatore sanitario, che lavorava alle dipendenze della struttura, sono concentrate le accuse più pesanti, dalle violenze sugli ospiti fino agli abusi sessuali. Difeso dall’avvocato Carmelo Tuccio, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.