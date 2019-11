“Accelerare sulle pratiche di condono”, Regione detta decalogo: “Impiegare professionisti esterni”

Gela. Le infinite pratiche di condono edilizio dovranno essere completate, al massimo, entro il 2022. Un termine indicato in una delibera della giunta regionale, che declina precise condizioni per tutti i Comuni dell’isola, compresi quelli dove è più pesante la mole di queste procedure. Negli uffici del municipio, sono ancora migliaia le pratiche da evadere, nonostante negli scorsi anni il servizio sia stato esternalizzato ad un’azienda privata, la “Politecnica”. Ancora oggi, ex operatori dell’azienda lavorano per conto del municipio, nel tentativo di mettere la parola fine a questo capitolo. In base a dati risalenti a diversi mesi fa, su circa ventimila istanze di condono avanzate, solo una minima parte è già stata definita, con il rilascio delle relative concessioni. Da Palermo, la giunta regionale accogliendo la proposta dell’assessorato territorio e ambiente, ha autorizzato l’impiego di “di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi, anche mediante il ricorso a convenzioni con altri Comuni”. I soldi li anticiperebbe la Regione, con un fondo di rotazione, per poi recuperarli dai canoni versati dagli utenti che avviano le procedure di sanatoria. A Palazzo di Città, già da tempo si va avanti con tecnici esterni, anche se di recente è stata presentata una segnalazione, inviata anche alla guardia di finanza. Il dipendente comunale Saverio Di Blasi ha denunciato quella che considera un’anomalia, con addetti dell’ente che non vengono impiegati nelle istruttorie dei condoni, a vantaggio di operatori esterni. Nell’esposto fa riferimento ad un possibile “danno erariale” per l’ente e negli ultimi giorni avrebbe reiterato la sua segnalazione.