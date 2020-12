“Accelerare trasferimento compostaggio alla Srr”, in assemblea richiesta ad Ato

Gela. Bisogna accelerare per il passaggio alla Srr4 dell’impianto di compostaggio di contrada Brucazzi. La richiesta, nel corso della prima assemblea dell’Ato Cl2 in liquidazione convocata dal neo commissario Giuseppe Lucisano, è arrivata dai vertici della stessa Srr. Il sistema di compostaggio è l’unico ancora sotto gestione Ato e non sono mancate le contese, quando a reggere le sorti dell’ambito era ancora l’avvocato Giuseppe Panebianco, che ottenne decisioni favorevoli dai giudici amministrativi, ritenendo l’impianto una garanzia fondamentale nei rapporti di debito-credito dell’ente, che da diversi anni è in fase di liquidazione. “Senza il formale passaggio di gestione – dice il presidente della Srr4 Filippo Balbo – non sarà possibile programmare gli interventi di manutenzione né avviare un progetto di ampliamento, ormai inevitabile visto che l’impianto non riesce a coprire i conferimenti di tutti i Comuni dell’ambito”. L’impianto di compostaggio, con il passaggio alla Srr, dovrebbe poi essere affidato alla società in house “Impianti Srr”, amministrata dall’ingegnere Giovanna Picone. Negli scorsi mesi, quando sembrava sempre più imminente un’eventuale emergenza rifiuti in città e sul territorio, l’allora responsabile tecnico Sergio Montagnino fu costretto a bloccare i conferimenti da Gela, in quantitativi ormai superiori rispetto a quelli previsti.