“Accendi il cervello e poi il motore”, insieme studenti e famiglie delle vittime della strada

Gela. “Accendi il cervello e poi il motore” è lo slogan che gli studenti della città hanno voluto portare oggi alla manifestazione in occasione della giornata in memoria delle vittime della strada. Sul palco con indosso i caschi e uno striscione gli studenti hanno organizzato un flash mob per puntare i riflettori su questo messaggio che li vede protagonisti. Sulle strade italiane ogni tre ore muore una persona. A livello globale si tratta della principale causa di morte per bimbi e ragazzi.

“Rispettare le norme della strada e riconoscere la propria vita e quella degli altri come doni inestimabili. Insieme alle famiglie delle vittime vogliamo puntare i riflettori sull’importanza della vita, sul rispetto di sè stessi e degli altri attraverso il rispetto delle regole del codice della strada”, ha dichiarato l’assessore alla polizia municipale Giuseppe Licata. “I ragazzi devono capire che non è solo il casco che gli salva la vita. Devono stare attenti, non devono bere e non devono fare uso di sostanze che possano compromettere i loro riflessi. È fondamentale che capiscano che di vita purtroppo c’è ne solo una e che no ritorna indietro”, ha affermato Grazia Martines, mamma di Salvatore Costarelli, giovane vittima della strada.