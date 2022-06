“Accessi al mare ora fruibili”, Morselli: “Interventi anche per i disabili”

Gela. L’assessore ai lavori pubblici, Romina Morselli, comunica che domani sarà completato il lavoro di sistemazione degli accessi alle spiagge lungo il litorale, Manfria compresa. “E’ tutto pronto e in fase di ultimazione – afferma – compresa la sistemazione degli accessi riservati ai disabili. A tal proposito, voglio chiarire che l’attenzione è massima ma che, per questioni logistiche e strutturali che non dipendono dall’ente, non tutti gli accessi possono essere predisposti. Ecco perché abbiamo deciso di rendere nota una mappa, predisposta insieme al rup, il geometra Massimo Collodoro, che indica proprio quali sono gli accessi riservati ai diversamente abili. Le abbiamo poste nei punti maggiormente frequentati, ma per qualunque perplessità o criticità che dovesse sorgere, sono disponibile al confronto e a studiare nuove soluzioni insieme ai tecnici del mio settore”. L’assessore rimanda al mittente le polemiche relative ai ritardi nella sistemazione di pedane e docce. “La stagione estiva, nonostante il gran caldo in anticipo che nessuno di noi poteva prevedere, è iniziata uf icialmente solo da pochi giorni. Tuttavia, avremmo provveduto anche prima se solo avessimo ricevuto in tempo le risposte alle richieste avanzate al demanio marittimo. Purtroppo, noi per primi paghiamo il prezzo di questi ritardi, basti pensare che per l’installazione di nuove docce sul litorale abbiamo presentato domanda due anni fa, e ancora attendiamo l’esito della procedura e il rilascio delle autorizzazioni. I cittadini hanno ragione a chiederci conto e ragione di questi disservizi, per i quali mi scuso, ma purtroppo è una lunga catena della quale noi siamo solo un anello. Sollecitiamo quasi ogni giorno, ma la burocrazia è un vero fardello”, dice.