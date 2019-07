“Accessi al mare per disabili da ripristinare”, Bennici su Manfria: “Presento interrogazione”

Gela. “A Manfria, gli accessi al mare per i diversamente abili vanno ripristinati e migliorati con urgenza”. Il consigliere comunale Sandra Bennici lo chiederà anche con un’interrogazione. Ha preso spunto da un video-denuncia postato sui social da Giuseppe Passaniti e Marco Abbate, che vivono nella frazione balneare. Il percorso per arrivare all’arenile è praticamente impossibile per chi è costretto su una sedia a rotelle. “Sto già lavorando ad un’interrogazione – conferma Bennici – ma sono sicura che l’assessore competente interverrà senza attendere ulteriormente. Esorto l’amministrazione comunale a provvedere con urgenza nel rispetto di chi già vive giornalmente situazioni di difficoltà, ma che non si arrende e lotta e ha diritto di vivere in una comunità inclusiva e non discriminante”.