Accessi al mare per i disabili, Regione stanzia 100 mila euro per il Comune

Gela. Potranno servire per programmare in vista della prossima estate. La Regione, infatti, ha dato riscontro alla richiesta di stanziamento per 100 mila euro (avanzata dal settore lavori pubblici del Comune). Serviranno a strutturare percorsi per l’accesso al mare in favore dei disabili. Anche questo è stato un tema molto dibattuto negli scorsi mesi. Sui servizi ai disabili sono state tante le polemiche concentrare intorno all’assessorato ai servizi sociali, che è stato retto dalla forzista Nadia Gnoffo. Gli uffici dei lavori pubblici, prima dell’azzeramento coordinati dall’esponente di “Un’Altra Gela” Romina Morselli, avevano avviato le attività istruttorie per richiedere il finanziamento, a seguito di interlocuzioni anche con la Consulta della disabilità.