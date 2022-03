Accesso in ospedale negato a chirurgo reperibile, costretto a cercare parcheggio

Gela. Negato l’accesso in ospedale al chirurgo reperibile (L.B. le sue iniziali). Secondo la direzione sanitaria, retta da Luciano Fiorella, il medico in questione non è tra gli autorizzati ad entrare con la macchina in ospedale. Nessuna eccezione nemmeno in caso di reperibilità. Il camice bianco è stata costretta a fare retromarcia e cercare parcheggio fuori dal piazzale, nonostante la pioggia battente.