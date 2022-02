Accesso non autorizzato a dati dei sistemi interni, coinvolto poliziotto: “Nullità decreto”

Gela. L’indagine arrivò fino ad un poliziotto, che era in servizio al commissariato di via Zucchetto. E’ accusato di un accesso abusivo ai sistemi informatici, in dotazione alle forze dell’ordine. In base a quanto contestatogli, avrebbe acquisito i dati di una querela, presentata in una vicenda, seguita dagli investigatori. Un incidente stradale, almeno in apparenza, verificatosi a Caposoprano, che poi fece emergere però altri risvolti, anche penali. Il poliziotto non fu coinvolto ma avrebbe fatto accesso ai sistemi, per avere dati sul contenuto della querela, che intanto era stata presentata. Pare che il funzionario, ora in pensione, abbia più volte spiegato la sua posizione, negando qualsiasi irregolarità. Il gup del tribunale di Caltanissetta ne dispose il rinvio a giudizio. Questa mattina, difeso dall’avvocato Salvo Macrì, si è presentato dal giudice Miriam D’Amore. Prima dell’apertura del dibattimento, la difesa ha avanzato un’eccezione preliminare, che è stata accolta.