Accoglienza cittadini ucraini in fuga dalla guerra, “chi è disponibile lo comunichi”

Gela. A seguito di interlocuzioni con la prefettura di Caltanissetta, che ha chiesto ai sindaci di tutta la provincia di conoscere eventuali disponibilità circa l’accoglienza di cittadini ucraini, l’amministrazione comunale ha avviato una ricognizione sul territorio comunale per capire se ci siano famiglie, singoli cittadini ed associazioni, con residenza a Gela, disponibili ad accogliere temporaneamente e a sostenere economicamente persone e nuclei familiari provenienti dall’Ucraina e in fuga dalle zone di guerra. Il Comune (settore Servizi Sociali) si farà carico di raccogliere le adesioni. La disponibilità all’accoglienza è da intendersi per emergenza umanitaria (e quindi senza alcun rimborso spese) presso alloggi privati, strutture alberghiere o extra alberghiere (casa vacanze, bed and breakfast, agriturismi o affittacamere) o strutture religiose. L’adesione dovrà essere manifestata compilando un apposito modulo disponibile sul sito del Comune da compilare e inviare al seguente indirizzo: [email protected]. Coloro che nei giorni scorsi avevano già inviato una mail all’indirizzo [email protected] sono pregati di rimandare tutto secondo le nuove modalità. Le adesioni saranno successivamente condivise con la prefettura di Caltanissetta e, in caso di esito positivo, i cittadini disponibili scelti saranno ricontattati per dar luogo ad una proposta concreta di accoglienza. Per informazioni e assistenza, è possibile contattare l’ufficio Servizi Sociali del Comune al numero 0933-906796 o l’ufficio di segreteria del sindaco al numero 0933/906321.