Accoltellò e ferì due rivali, “voleva uccidere”: fissata l’udienza preliminare per un giovane

Gela. Per la procura, avrebbe avuto l’intenzione di uccidere due rivali, probabilmente a seguito di una contesa maturata dalla compravendita di uno scooter. L’accusa è di tentato omicidio e il ventiseienne Graziano Palmieri ne risponderà in udienza preliminare, il prossimo novembre. E’ stata fissata sulla scorta della richiesta di rinvio a giudizio formalizzata dai pm. In base a quanto ricostruito, colpì i due con una lama, causandogli profonde ferite. A riportare le conseguenze peggiori fu un quarantenne, successivamente raggiunto da un provvedimento di arresto nell’inchiesta antimafia “Ianus”. Inoltre, all’imputato viene contestato il danneggiamento di un’auto, nella disponibilità della familiare di uno dei feriti. Il ventiseienne non venne raggiunto da misura. I due feriti dovettero ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Sembra che all’inizio avessero fornito una versione non corrispondente a quanto accertato successivamente dagli inquirenti.