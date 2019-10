Accontentati…ma non troppo, nodo deleghe nell’alleanza: assessori e Ghelas, Greco atteso al varco

Gela. Sono ore convulse in casa “arcobaleno”. La maggioranza del sindaco Lucio Greco si trova a fare i conti con nomine politicamente pesanti. Non solo il nuovo amministratore della Ghelas multiservizi, l’opzione dell’imprenditore Francesco Trainito sembra lasciare scontenti tanti supporter del sindaco. Ci sono anche le caselle da riempire nella giunta allargata. Fino a qualche settimana fa, si pensava che Greco riuscisse ad accontentare tutti. Adesso, però, gli incastri non tornano. Nelle ultime ore, addirittura, è stata messa in dubbio la nomina dell’ex dem Giuseppe Licata, da mesi tra i favoriti per entrare in municipio dalla porta principale. I referenti dell’ex assessore starebbero ancora trattando sulle deleghe da assegnare al professionista, che dato l’apporto garantito a Greco in campagna elettorale non vorrebbe ritrovarsi in mano compiti di seconda fascia. Licata e il suo gruppo, che fa riferimento al presidente della Regione Nello Musumeci, pare puntino alla delega ai rifiuti, per ora gestita dall’assessore dem Grazia Robilatte. Il Pd, ovviamente, non ne vuole sapere di rinunciare ad un settore strategico, senza aver messo in cascina risultati importanti, ad iniziare dalla conclusione dell’iter per l’assegnazione del nuovo servizio. Ci tengono a non passare per quelli costretti al passo indietro. In alternativa, Licata potrebbe accontentarsi della delega ai lavori pubblici, attualmente nel portafoglio istituzionale dell’assessore autonomista Ivan Liardi. Fino a ieri sera, l’accordo era ancora in bilico e già si sono diffuse le prime voci su eventuali sostituti. Circolano i nomi dell’avvocato Angelo Cafà, il primo dei non eletti nella lista “Azzurri per Gela”, e dell’ex consigliere comunale Francesca Caruso, a sua volta candidata nella stessa lista alle amministrative di aprile. Licata, alla fine, potrebbe comunque mantenere il posto di papabile nuovo assessore, nonostante le beghe delle ultime ore. In caso contrario, Greco si troverebbe a dovere fare i conti con la diffidenza di consiglieri come Vincenzo Cascino, sponsor principale dell’ingresso in giunta di Licata e collegamento politico con la presidenza della Regione.