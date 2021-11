Accordo di programma, ancora in corso iter per rinnovo: Lorefice, “serve più celerità”

Roma. L’iter per la proroga dell’accordo di programma, scaduto lo scorso ottobre, è ancora in essere. La Regione ha dato parere favorevole alla bozza, inoltrata dal Ministero dello sviluppo economico. E’ uno dei particolari emersi nella risposta che il viceministro dello sviluppo economico ha fornito al senatore grillino Pietro Lorefice, che sul tema dell’area di crisi e dell’accordo di programma ha presentato un’interrogazione. L’accordo di programma stanzia poco meno di venticinque milioni di euro per l’area di crisi locale, che però ricomprende più di venti Comuni. Della questione è tornata ad occuparsi la commissione industria del Senato, che mesi fa concluse una risoluzione, impegnando il governo Draghi, anzitutto a prorogare l’accordo di programma. La Regione ha appena confermato lo stanziamento da dieci milioni di euro, che si sommano ai quindici del governo. Lorefice non ha nascosto che si sarebbe aspettato una procedura più celere per la proroga ma anche per la risposta alla sua interrogazione. “Ritengo quella del viceministro una risposta interlocutoria e che aggiunge poco rispetto a quello che già sapevo. Vi sono degli elementi migliorativi nella riforma della legge 181 che dovrebbero facilitare le piccole imprese che insistono sul territorio. Tuttavia non ho potuto non sottolineare come il Ministero – dice il senatore – avrebbe dovuto attivarsi prima per il rinnovo e che le lungaggini burocratiche non aiutano un territorio come quello di Gela che non può permettersi ulteriori dilatazioni temporali, specialmente in tempo di pandemia. Per questi motivi ho sollecitato il Mise ad essere più celere e ho anche riferito che mi sarei aspettato nella risposta di ricevere tempistiche certe e per tali motivi mi sono dichiarato “parzialmente soddisfatto della risposta”. Anche l’amministrazione comunale attende di valutare la bozza dell’accordo di programma, per il rinnovo. Senza una proroga andrebbero persi i venticinque milioni di euro, che dovrebbero servire per investimenti alternativi a quelli di Eni, ma che ad oggi sono stati utilizzati solo per un progetto, selezionato nelle procedure di Invitalia. Anche i tempi per il nuovo bando non sono così chiari.