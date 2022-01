Accordo di programma, bozza di rinnovo in Comune: 25 milioni mai diventati investimenti

Gela. Predisposta dagli uffici del Ministero dello sviluppo economico e poi sostanzialmente confermata da quelli della Regione, ora la bozza del rinnovo dell’accordo di programma è arrivata in municipio. La Regione, sul finire dello scorso anno, ha confermato il fondo da dieci milioni di euro per la “riconversione e riqualificazione produttiva nell’area di crisi industriale complessa di Gela”. Dal governo, invece, vengono garantiti i circa quindici milioni iniziali, con fondi interni e non più dell’Ue. Un totale di poco meno di venticinque milioni di euro (con una minima parte già destinata all’unico progetto selezionato da Invitalia ma che non risulta essere ancora a pieno regime). Nei prossimi giorni, il sindaco Lucio Greco, il settore sviluppo economico (retto dall’assessore Terenziano Di Stefano) e probabilmente anche l’ingegnere Pietro Inferrera (che ha seguito l’iter insieme al primo cittadino), avranno modo di approfondire i contenuti della bozza, che è stata trasmessa al dirigente Antonino Collura. Anche la giunta dovrebbe esprimersi. L’accordo di programma, che dopo quattro anni non ha generato alcun investimento pratico sul territorio, è scaduto nell’ottobre dello scorso anno. La commissione industria del Senato ha rilasciato una risoluzione, che tra le altre cose impegnava il governo Draghi a confermare i fondi ma anche a prorogare l’accordo di programma.