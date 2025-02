Accordo di programma, Di Stefano: “Rinnovo grazie alla nostra azione, ora un tavolo per gli investimenti”

Gela. Il sì della Regione al rinnovo dell’accordo di programma, dopo quello dell’amministrazione comunale e del Libero Consorzio, può essere il passo per dare piena attuazione a fondi per circa ventuno milioni di euro, a oggi mai usati per gli investimenti. Due bandi di Invitalia non hanno assicurato i riscontri preventivati e i ritardi sono stati una costante. Solo un investimento ha visto la luce. Il sindaco Di Stefano e l’assessore Franzone, anche attraverso il gruppo di coordinamento e controllo, stanno seguendo tutte queste procedure. “Gela compie un passo decisivo verso il rilancio economico e produttivo del territorio. Dopo l’approvazione da parte della giunta comunale e la deliberazione del commissario straordinario del Libero Consorzio di Caltanissetta, oggi arriva anche la delibera della giunta regionale, ultimo passaggio necessario per rendere pienamente operativa l’area di crisi complessa. Un risultato reso possibile grazie all’intervento determinante dell’amministrazione comunale – dice il sindaco – che ha lavorato con determinazione per recuperare fondi nazionali e regionali che altrimenti sarebbero andati persi. Queste risorse rappresentano una leva fondamentale per il rilancio del territorio, garantendo opportunità concrete sia per il settore pubblico che per quello privato. Nel settore pubblico con l’accesso a finanziamenti per il potenziamento delle infrastrutture, alla riqualificazione industriale e al miglioramento dei servizi essenziali. Nel settore privato attraverso gli incentivi per le imprese, le agevolazioni fiscali e i finanziamenti per nuovi investimenti produttivi, con l’obiettivo di creare occupazione e valorizzare il tessuto economico locale”. L’amministrazione comunale vuole un tavolo permanente per coordinare tutte le attività e condurre un monitoraggio costante.