Accordo di programma in scadenza, “bozza di massima pronta”: si accelera per la proroga

Gela. La scadenza è imminente, fissata per fine mese. Al Ministero dello sviluppo economico, la bozza di massima della proroga dell’accordo di programma è praticamente conclusa. La prossima settimana, probabilmente, si procederà a stilarla definitivamente. Poi, verrà trasmessa a tutte le parti firmatarie. La necessità di una proroga, come era già stato concluso mesi addietro dalla commissione industria del Senato, si è posta perché, ad oggi, l’area di crisi e l’accordo di programma sono rimasti quasi lettera morta. Investimenti del tutto al palo e un unico progetto finanziato. Sicuramente, non erano queste le prospettive inziali per strumenti istituzionali, che dopo la riconversione green della fabbrica Eni, sarebbero dovuti servire come canale per nuovi investimenti, alternativi a quelli della multinazionale. Invece, i venticinque milioni di euro, stanziati dal governo e dalla Regione, sono rimasti quasi completamente inutilizzati e la scadenza dell’accordo di programma, senza una proroga, avrebbe sancito la perdita di queste somme. Al ministero, però, si lavora per un rinnovo, che dovrebbe servire, finalmente, a spendere i fondi, destinandoli a progetti sul territorio, anche se il budget previsto, da sempre è ritenuto decisamente scarno rispetto alle esigenze di un’area in costante crisi economica.