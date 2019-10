Accordo di programma senza risultati, governo riforma aree crisi: giunta vuole rinegoziare

“Con questo provvedimento, che dà attuazione a quanto previsto nel decreto “Crescita”, si rende lo strumento più agevole e accessibile alle piccole medie imprese e alle reti d’imprese – si legge in una comunicazione ufficiale del Ministero dello sviluppo economico – nonché più funzionale a investimenti strategici ad alto contenuto tecnologico e con forte impatto occupazionale nei territori interessati. Le novità introdotte puntano ad ampliare la platea di imprese potenzialmente beneficiare, anche attraverso un abbassamento della soglia minima di investimento e procedure semplificate per l’accesso alle agevolazioni delle piccole imprese. Sono inoltre previste nuove tipologie di sostegno per favorire la formazione dei lavoratori”. Nello specifico è Invitalia che propone i primi numeri, rifacendosi alla nuova disciplina. “Le novità introdotte puntano ad ampliare la platea di imprese potenzialmente beneficiare, anche attraverso un abbassamento della soglia minima di investimento, da 1,5 milioni di euro a 1 milione di euro, e procedure semplificate per l’accesso alle agevolazioni delle piccole imprese con investimenti inferiori a 1,5 milioni di euro – si legge sul sito di Invitalia – inoltre, le novità riguardano anche la percentuale del finanziamento agevolato che passa dal 50 per cento fisso ad una percentuale che va dal 30 al 50, a scelta dell’impresa. Presenti anche nuove tipologie di sostegno per favorire la formazione dei lavoratori e accordi di sviluppo per programmi di investimento strategici di importo pari o superiore a 10 milioni di euro e con un significativo impatto occupazionale (cosiddetto fast track)”. Davanti a queste modifiche, bisognerà verificare se ci siano gli spazi per rimettere a disposizione i fondi dell’accordo di programma e ripartire con una nuova procedura.