Accusati di aver favorito la fuga durante controlli delle forze dell’ordine, due assolti

Gela. L’accusa era di favoreggiamento. Secondo la procura, in due avrebbero coperto la fuga di chi sarebbe stato a bordo di un’auto, sottoposta a verifiche da parte delle forze dell’ordine. I due imputati però sono stati assolti. La difesa, sostenuta dai legali Davide Limoncello e Tommaso Vespo, ha ricostruito i fatti, sottolineando però che gli accusati non avevano alcun rapporto con chi eventualmente sarebbe stato sottoposto ai controlli. L’assoluzione è arrivata per chi aveva noleggiato la vettura e per un imputato che si trovava nei pressi, mentre erano in corso gli accertamenti.