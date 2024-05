Accusati inizialmente di aver sottratto fondi all’istituto di vigilanza, assolti due soci

Gela. L’inchiesta si sviluppò partendo dalle sorti dell’istituto di vigilanza privata “Madonna delle Grazie”, finito poi in decozione. Inizialmente, l’accusa venne concentrata su presunte sottrazioni di fondi da parte dei soci. In dibattimento, per due di loro, è arrivata l’assoluzione. Al termine dell’istruttoria, è stata la procura, attraverso il pm Dina Aletta, ad indicare l’assoluzione per Rosaria Di Dio e Gaetano Di Dio. Non sarebbero emersi elementi tali da avallare le contestazioni. La difesa di entrambi gli imputati, rappresentata dall’avvocato Mariella Giordano, ha ribadito, come già fatto nel corso del dibattimento, la mancanza di un collegamento diretto con le ipotesi avanzate dagli investigatori.