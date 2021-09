Accusato di aver nascosto i soldi di una rapina, arriva la prescrizione per un ambulante

Gela. Per gli investigatori, sarebbe stato lui a nascondere il denaro sottratto ai titolari di una farmacia, a Macchitella. L’attività venne presa di mira da tre giovani che sette anni fa misero a segno una rapina. Entrarono armati e portarono via circa quattrocento euro. Quei soldi sarebbero stati affidati al padre di uno dei rapinatori, l’ambulante Salvatore Bartoli. In giudizio, però, a causa del tempo trascorso, è maturata la prescrizione. Era accusato di favoreggiamento. Una richiesta di non doversi procedere nei confronti dell’imputato è stata avanzata dal pm Pamela Cellura e dalla difesa, sostenuta dall’avvocato Davide Limoncello. Bartoli venne rinviato a giudizio per i fatti contestatigli, che però ha negato. Gli investigatori risalirono a lui, anche a seguito del contenuto di una delle intercettazioni effettuate in carcere, quando vennero captate le parole di uno dei rapinatori.