Accusato di aver picchiato il figlio disabile, padre a processo: raccontò tutto a scuola

Gela. Non avrebbe ubbidito, rimanendo a guardare la tv piuttosto che andare a letto. Un minore, disabile, per questo motivo sarebbe stato picchiato dal padre, che adesso ne deve rispondere, davanti al giudice Antonio Fiorenza. Un unico episodio, che però lasciò segni sul volto del ragazzo, che tre anni fa frequentava una scuola media della città. Fu l’insegnante di sostegno ad accorgersi dei graffi e dei lividi sul volto dell’alunno, che confessò tutto, anche davanti ai compagni di classe. Il padre l’avrebbe colpito. Una versione che è stata confermata dalla stessa insegnante, che lo seguiva quotidianamente, ma anche dalla dirigente scolastica. Entrambe sono state sentite in aula, come testimoni. Sono ritornate con il ricordo a quel giorno, quando fu necessario contattare i carabinieri, che intervennero nell’istituto scolastico, anche per raccogliere la testimonianza dell’alunno. Hanno comunque parlato di una famiglia che seguiva costantemente il figlio. Il padre, ora a processo, è difeso dall’avvocato Carolina Macrì.