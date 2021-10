Accusato di falsa testimonianza, prescrizione per imprenditore: “Non doversi procedere”

Gela. L’accusa era di falsa testimonianza, che sarebbe stata resa in un procedimento penale, scattato per usura. Tra i testimoni, c’era l’imprenditore Fabio Fasulo, che per gli inquirenti avrebbe rilasciato dichiarazioni non veritiere. Finito a processo, proprio con l’accusa di falsa testimonianza, per lui è stato disposto il non doversi procedere per prescrizione.