“Accuse Costa non possono passare sotto silenzio”, Greco: “Settore non rimarrà scoperto”

Gela. “Non sono accuse che possono passare sotto silenzio”. Il sindaco Lucio Greco ha avuto modo di leggere il contenuto del documento, con tanto di dimissioni, fattogli recapitare dall’ormai ex assessore Giovanni Costa. L’avvocato sta preparando, probabilmente, una risposta dettagliata, ma non esclude neppure una conferenza stampa. “Sto riflettendo – dice – non me ne starò con le mani in mano. Il noto linguista Tullio De Mauro ha scritto che per essere leggibili le frasi non dovrebbero superare le venticinque parole. Sto preparando un intervento. Sono tutte critiche concentrate sull’assessorato lavori pubblici e su chi l’ha gestito, compresi i tecnici e i dirigenti che si sono susseguiti, quindi gli architetti Emanuele Tuccio e Antonino Collura”. Greco spiega di avere “il quadro completo”. “Una riflessione va fatta, in maniera compiuta”, aggiunge. Tra gli aspetti da valutare nel più breve tempo possibile, c’è quello del successore di Costa. “Certo – aggiunge l’avvocato Greco – un settore così importante non può rimanere senza assessore”. Per ora, il sindaco non lascia intravvedere altre eventuali reazioni, anche politiche. Si riserva, nei prossimi giorni, di ritornare sulle valutazioni, pesanti, dell’ingegnere Costa, che tra le altre cose ha descritto un’azione amministrativa, “senza programmazione”.