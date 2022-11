Accuse di assenteismo in ospedale, gup chiede integrazioni: imputata respinge contestazioni

Gela. Un’imputata è stata sentita, questa mattina, davanti al gup del tribunale. Ha respinto ogni addebito, escludendo casi di assenteismo. Gli unici motivi per i quali usciva dalla struttura dell’ospedale “Vittorio Emanuele” concernevano la necessità di raggiungere altri servizi sempre di Asp in città. “Solo per ragioni lavorative”, avrebbe riferito. Le accuse riguardano appunto presunti casi di assenteismo, con dipendenti Asp (amministrativi e medici) che avrebbero timbrato in ingresso per poi allontanarsi dal posto di lavoro. I poliziotti del commissariato collocarono telecamere per monitorarli. Il gup Roberto Riggio ha intanto chiesto alla procura un’integrazione di indagine rispetto ai sistemi per il rilevamento delle presenze. Inoltre, i pm che seguono il procedimento hanno proceduto a definire l’entità effettiva del presunto danno patito da Asp, che come fatto rilevare dalle difese ammonterebbe a cifre decisamente esigue. L’azienda sanitaria ha deciso di costituirsi parte civile.