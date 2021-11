Accuse di voto di scambio per comunali 2015, giudice si astiene: quindici a processo

Gela. L’indagine toccò la fase della campagna elettorale del 2015. L’ipotesi sulla quale si sono mossi i pm della procura è quella del voto di scambio. Ci sarebbero state presunte promesse di lavoro e dazioni di denaro, in cambio di voti. Il dibattimento è stato aperto negli scorsi mesi, ma si va verso un cambio di giudice. Il magistrato Marica Marino, che ha avuto l’attribuzione del procedimento, subentrando al giudice Francesca Pulvirenti, ha avanzato richiesta di astenersi dalla trattazione, per incompatibilità. Sarà il presidente della sezione penale a valutare ed eventualmente ad assegnare il procedimento ad un altro magistrato. Una decisione sarà formalizzata a breve. Dalle indagini, emersero presunte promesse di assunzione, anche tra le fila di Tekra, l’azienda campana che già all’epoca gestiva il servizio rifiuti in città (l’azienda e i manager non sono mai stati coinvolti nell’inchiesta). L’attenzione degli investigatori si concentrò su alcune segnalazioni legate al gruppo elettorale che sosteneva la riconferma dell’ex sindaco Angelo Fasulo, poi battutto al ballottaggio dall’allora grillino Domenico Messinese. Sia il primo cittadino che l’ex assessore Giuseppe Ventura sono a processo. Hanno sempre respinto ogni addebito, spiegando tra le altre cose di non aver mai conosciuto gli altri imputati. A processo, c’è un altro ex consigliere comunale, Santo Giocolano, che a sua volta si è sempre detto estraneo alle accuse (non venne rieletto all’assise civica).