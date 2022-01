Acqua alle stelle anche per le aziende: Sicindustria vuole tavolo con Caltaqua e Ati

Gela. L’aumento sempre maggiore dei costi dell’acqua, in città e nel resto del territorio, pesa non solo sugli utenti privati, che ormai da anni contestano le bollette ‘d’oro’, ma inizia a farsi sentire anche sui conti delle aziende. “Abbiamo chiesto un incontro urgente al presidente dell’Ati nissena, l’Assemblea Territoriale Idrica, Massimiliano Conti, e al direttore generale di Caltaqua, Andrea Gallé, per avviare un tavolo tecnico di confronto che abbia l’obiettivo di calmierare i prezzi a tutela delle imprese dell’area industriale nissena”. Così il presidente di Sicindustria Caltanissetta, Gianfranco Caccamo, a proposito del caro-acqua che sta mettendo in ginocchio le aziende dell’area industriale.