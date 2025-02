Acqua delle dighe ancora sversata: “Non ce la facciamo più, i prodotti a prezzi stracciati ci strangolano”

Gela. Qualcosa, negli ultimi mesi, si è mossa ma per gli agricoltori del territorio ci sono ancora tanti vuoti da colmare. Quello delle dighe rimane il deficit maggiore. L’acqua, come sta nuovamente accadendo per Disueri, viene sversata e a poco servono le recenti piogge quando i bacini artificiali del territorio non hanno capacità strutturale per invasare neppure quantitativi minimi. L’interconnessione Disueri-Cimia dovrebbe essere ripristinata a breve e il piano delle traverse qualche spiraglio lo apre. Però i temi portanti rimangono insoluti. “Senza dighe – dice Liborio Scudera – i nostri costi di produzione sono sempre più elevati. I prodotti che arrivano dal nord Africa, in primis i carciofi, ci stanno lentamente strangolando. Sei carciofi costano quanto un caffè e noi invece ci troviamo costretti a reperire l’acqua senza il supporto delle dighe e con oneri sempre maggiori. Le poche aziende rimaste in attività non ce la fanno più”.