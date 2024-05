Acqua, disservizi in tanti quartieri: c’è chi attende da 12 giorni, la politica si faccia sentire

Gela. Le temperature iniziano ad assomigliare a quelle estive e quasi come una costante si susseguono le segnalazioni per l’assenza di forniture idriche. Tanti cittadini lamentano la mancanza di acqua dai rubinetti di casa. Nella zona di San Giacomo, i primi segnali favorevoli, con le forniture, sono arrivati solo questa mattina all’alba. Ci sono altri quadranti della città dove però la situazione è in stallo. Nella zona di via Matteotti, a poca distanza dalle mura federiciane, c’è chi non riceve acqua da dodici giorni. In altre vie tanti indicano l’assenza di forniture costanti. Lo stesso problema si ravvisa in diversi quartieri.