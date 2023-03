Acqua Disueri in mare e dighe ferme al palo, campagne locali a rischio default

Gela. Nessuna inversione di rotta e nella giornata mondiale dedicata all’acqua gli agricoltori locali rimangono a secco, così come lo sono ormai da anni. Nonostante le tante richieste che pervengono da un comparto che dovrebbe essere quello trainante dell’economia locale, le infrastrutture non rispondono per nulla alle esigenze della produzione. “L’acqua della diga Disueri continua a finire in mare”, dice Liborio Scudera. Non sono mancate le istanze per tavoli istituzionali, in presenza dell’assessorato regionale e dei responsabili del Consorzio di bonifica. “Non abbiamo mai avuto risposte”, aggiunge Scudera. A Cimia, invece, i quantitivati disponibili non sembrano per nulla sufficienti.