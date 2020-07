Acqua e tagli, consigli ad inizio agosto: Sammito, “in aula dirigente e rup darsena”

Gela. Due consigli comunali monotematici, prima della pausa di agosto. Sia il confronto pubblico sulla vicenda idrica sia quello sui tagli ai progetti imposti dalla Regione si terranno. La conferma arriva dal presidente dell’assise civica Salvatore Sammito. “In questi giorni, la priorità va al regolamento di contabilità, che deve essere approvato entro il 31 luglio – spiega – ritengo che il monotematico sul caso del servizio idrico e quello sulla vicenda dei progetti e della darsena possano essere fissati per la prima settimana di agosto”. Sammito ha già ricevuto le richieste formali. Sui disservizi idrici l’iniziativa è partita sia da gruppi di maggioranza che da esponenti di opposizione (c’è la firma dei consiglieri di “Libera-mente” e ancora del Pd, di Fratelli d’Italia e “Avanti Gela”); sui tagli, il passo ufficiale l’ha fatto il dem Gaetano Orlando. La prossima settimana, Sammito convocherà una conferenza dei capigruppo. Pare già convinto di poter fissare il monotematico sul servizio idrico per il 2 agosto e quello sui tagli ai progetti per il 4 agosto, intervallati dalla seduta del 3 agosto, dedicata al question time per le interrogazioni.